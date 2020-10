EquoTube: il turismo sostenibile e responsabile in cofanetti regalo

EquoTube è il primo ed unico circuito italiano di cofanetti regalo realizzato da e per chi ama la natura, gli animali e il vivere green. Sul sito internet EquoTube.it si può scegliere fra una vasta gamma di cofanetti per tutti i budget che offrono soggiorni, degustazioni, corsi, laboratori e decine di esperienze green in agriturismi, fattorie didattiche, hotel, bed & breakfast, ristoranti, alberghi diffusi e centri benessere in tutta Italia.

Equotube.it è estremamente intuitivo ed è organizzato in otto comode macro aree di facile navigazione che introducono i vari tipi di esperienze che si possono acquistare: “ ViaggiAttivo & Benessere”, “Equo Gusto”, “Soggiorno Responsabile”, “Soggiorno Responsabile Quattro Zampe”, “Tanti Auguri”, “Assaggi di Natura”, “Ecovacanze da Oscar” e “Scappatelle di Natura”.

Prossimamente nel sito saranno attive nuovissime proposte :

SOGGIORNO RESPONSABILE Family: Un pernottamento con colazione per 2 adulti e 1 o 2 bambini/ragazzi

Questo pacchetto contiene un'offerta base di un pernottamento con colazione per 2 persone e 1o 2 bambini/ragazzi. A seconda dei vostri prezzi, si può optare per 1 o 2 letti aggiuntivi in più.

VIAGGIAFAMIGLIA: Un pernottamento con colazione e cena per 2 adulti e 2 bambini/ragazzi. In alternativa alla cena, prodotti o attività

Questo pacchetto contiene un’offerta base di un pernottamento con colazione e cena oppure in alternativa prodotti locali o attività per adulti e/o bambini per 2 persone e 2 bambini / ragazzi. A seconda dei vostri prezzi, si può optare per 1 o 2 letti aggiuntivi in più.

ITALIA DA SCOPRIRE: Tre pernottamenti con colazione per 2 persone

Questo pacchetto contiene un’offerta base di tre pernottamenti con colazione per 2 persone. Quattro giorni per scoprire il territorio con più calma.

Dentro ognuna di queste sezioni c’è poi una comoda maschera di ricerca grazie alla quale si può restringere il campo dell’offerta per regione, tipo di struttura, servizi offerti e persino alimentazione laddove ci siano delle esigenze particolari da rispettare; in questo modo si può trovare proprio la soluzione giusta per qualsiasi occasione o necessità.

Le strutture partner sono ormai centinaia sparse in tutta Italia e certamente non potranno che aumentare ulteriormente in futuro perché l’attenzione per la sostenibilità si sta trasformando sempre di più da filosofia di nicchia a necessità impellente e condivisa per preservare ciò che abbiamo di più prezioso e insostituibile: il mondo in cui viviamo. L’ethos di tutti coloro che sono coinvolti nel progetto Equotube è dedicarsi con passione alle persone, all’ambiente e agli animali mantenendo vive il più possibile le tradizioni locali e il vivere in armonia con la Natura.

Con EquoTube scegliere la via “green” al turismo non è più un compromesso.