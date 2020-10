Dal Comune di Saluzzo ancora sussidi al tessuto economico cittadino: 10mila euro al “Ccn” per le campagne promozionali sui social

Ancora sussidi, erogati dal Comune di Saluzzo, in favore del tessuto economico cittadino.

Dopo i 600mila euro di sgravi e sostegni erogati in una “finanziaria” approvata a maggio dal Consiglio comunale, a margine del primo lockdown e dopo l’esenzione della tassa rifiuti destinata alle attività chiuse dall’ultimo Dpcm “anti-Covid”, l’Amministrazione comunale ha stanziato un pacchetto da 10mila euro a favore del Centro commerciale naturale, l’associazione di esercenti fondata negli anni scorsi per dare risalto alla ricca rete commerciale saluzzese.

Obiettivo? “Promuovere campagne di promozione e di marketing per sostenere il commercio cittadino”, spiegano da Palazzo.

Lo stanziamento è stato deliberato dalla Giunta comunale di mercoledì, presieduta dal sindaco Mauro Calderoni.

I 10mila euro andranno a coprire le spese per le campagne promozionali sui social network, dove il “Ccn” da tempo è già attivo: su Facebook e Instagram, infatti, non è nuovo imbattersi nelle operazioni di comunicazione e sensibilizzazione che, come ricordano dal Municipio, vertono sempre “sull’importanza del tessuto commerciale e per organizzare iniziative per fidelizzare i consumatori alle attività del Centro commerciale naturale di Saluzzo”.

“Vogliamo fortemente dare risalto al nostro tessuto commerciale ed artigianale in un momento di forte incertezza – dicono il sindaco Calderoni e l’assessore alle Attività produttive, Francesca Neberti -. La capacità di fare rete tra i negozi, gli esercizi pubblici e le tante attività che animano il nostro Centro commerciale naturale sono un elemento imprescindibile allo sviluppo della nostra comunità”.

Come spiega l’assessore, il Comune ha deciso di concedere il contributo anche in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie.

“Siamo alle porte del periodo natalizio – prosegue Neberti - e quindi è importante avviare una campagna di comunicazione che esalti il commercio locale e sensibilizzi tutti a scegliere per i propri acquisti i nostri negozi, sostenendo così quel tessuto fatto di piccole realtà che tengono accese, con le loro vetrine, le nostre strade e piazze.

Dobbiamo essere pronti, non solo in caso di lockdown totale ma anche in caso di mobilità ridotta, a far sì che le persone scelgano di comprare a Saluzzo, e i social network in questo ci possono aiutare”.