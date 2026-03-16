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Eventi | 16 marzo 2026, 16:25

Saluzzo, il fondatore di Arenaways racconta la sua incredibile storia in un libro

Giuseppe Arena presenterà “Il treno non passa una volta sola" giovedì 19 marzo a Il Quartiere. Arenaways, diventata simbolo della liberalizzazione del trasporto passeggeri, gestisce da un anno il servizio Savigliano - Saluzzo - Cuneo

Giuseppe Arena , su un treno della Compagnia Arenaways

Giuseppe Arena , su un treno della Compagnia Arenaways

Savigliano - Saluzzo - Cuneo, il servizio di linea ferroviaria nato da un anno per rilanciare il trasporto ferroviario del territorio, gestito dalla compagnia  Arenaways, diventata simbolo della liberalizzazione del trasporto passeggeri in Italia, ha dietro una incredibile storia.

Quella di Giuseppe Arena, il fondatore della Compagnia che l’ha raccolta in un libro dal titolo “Il treno non passa una volta sola". Sarà presentato giovedì 19 marzo nella Sala degli Specchi, al Quartiere di Saluzzo (piazza Montebello 1) .

Dalla viva voce di Arena si conoscerà la prima vita di Arenaways, con le vicende che ne hanno preceduto la fondazione e che hanno contribuito a scrivere la storia di un "uomo normale" capace di lasciare un’impronta importante nel mondo ferroviario.

"La storia  – scrive il professor Carlo Stagnaro nella prefazione – è un'autobiografia, ma potrebbe tranquillamente essere un romanzo narrato in prima persona".

Edito da Piemme, il libro raccoglie sfide e avventure che Arena ha affrontato con la passione per la ferrovia che ha origine in  famiglia. E’ infatti figlio d’arte, messinese di nascita, torinese d’adozione e dopo studi tecnici e un'esperienza nell’ufficio brevetti, è stato protagonista di un articolato percorso nelle Ferrovie dello Stato, fino alla svolta imprenditoriale che lo portò a rompere il monopolio di Trenitalia, nel trasporto merci come in quello  passeggeri. Passando per il proprio matrimonio, immancabilmente celebrato in treno.

"Grazie alla conoscenza di ogni aspetto del trasporto ferroviario in Italia e in Europa maturato in tanti anni di lavoro, è diventato un punto di riferimento e un apprezzato consulente per tutto il settore".

Arenaways

Arenaways è il marchio simbolo della liberalizzazione del trasporto passeggeri in Italia, oggi proprietà della compagnia ferroviaria Longitude Holding S.r.l. fondata a Torino nel 2021, da un pool di soci italiani e stranieri. Arenaways ha come obiettivo la ridefinizione del viaggio in treno, applicando criteri di innovazione e qualità, e presto attiverà anche collegamenti InterCity sulle direttrici Nord Ovest-Est e Nord-Centro-Sud.

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