Volge al termine il ciclo di appuntamenti nati attorno alla mostra "Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe". L'esposizione, inaugurata il 2 ottobre 2025 presso lo Spazio Innov@zione di Cuneo, ha celebrato l'icona della letteratura svedese e la sua straordinaria capacità di parlare al cuore dell'infanzia. Per chiudere in bellezza questo viaggio nel mondo di Pippi, si terrà un incontro speciale dedicato a chi, per prima, ebbe l'intuizione di portare quel "terremoto" di libertà nelle librerie italiane.

Giovedì 19 marzo, alle ore 18:00, presso lo Spazio Incontri di Via Roma 15 a Cuneo, si terrà l'incontro dal titolo: "Quando arrivò Pippi. Il ruolo di Donatella Ziliotto nell'approdo in Italia di Astrid Lindgren".

L’evento vedrà un dialogo d’eccezione tra:

Ilaria Mattioni , docente di Storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia presso l’Università degli Studi di Torino, ed autrice di libri per ragazzi e vincitrice del Premio Campiello Junior 2025;

, docente di Storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia presso l’Università degli Studi di Torino, ed autrice di libri per ragazzi e vincitrice del Premio Campiello Junior 2025; Martina Forti, storica dell’arte, scrittrice, autrice e sceneggiatrice di programmi televisivi per ragazzi, nonché figlia di Donatella Ziliotto.

Una storia di coraggio editoriale

Se oggi Pippi Calzelunghe è un punto di riferimento per generazioni di lettori italiani, lo dobbiamo alla lungimiranza di Donatella Ziliotto. Durante l’incontro, le relatrici ripercorreranno l'avvio della storia editoriale del personaggio in Italia, concentrandosi sul periodo in cui Ziliotto lavorava presso la casa editrice Vallecchi.

Sarà un racconto intimo e professionale al tempo stesso: Martina Forti offrirà preziosi scorci sul "dietro le quinte" di un’epoca in cui pubblicare un libro così rivoluzionario rappresentava una vera sfida culturale. Si parlerà di prime edizioni, di scelte coraggiose e del legame speciale che unì la curatrice italiana all'autrice svedese nella comune volontà di dare voce a un’infanzia libera e autentica.

Partner e Sostenitori

La mostra e gli eventi collaterali sono stati resi possibili grazie alla sinergia tra CRC Innova, che ha sostenuto l'intero progetto, e l’Associazione culturale CUADRI ETS, che ne ha curato l’organizzazione.

Il progetto espositivo ha visto anche la collaborazione di: Ambasciata di Svezia a Roma, Adriano Salani Editore, DeA Planeta e Paper Play. La mostra è realizzata con il contributo di Fondazione CRC e il sostegno di: Generali Assicurazione Agenzia Generali di Cuneo, A.C.D.A., Bottero e Tesi Square. La mostra si avvale del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo e del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino.

DETTAGLI IN BREVE

Cosa: Incontro “ Quando arrivò Pippi. Il ruolo di Donatella Ziliotto nell'approdo in Italia di Astrid Lindgren”

Incontro “ Quando: Giovedì 19 marzo, ore 18:00

Giovedì 19 marzo, ore 18:00 Dove: Spazio Incontri, Via Roma 15, Cuneo

Spazio Incontri, Via Roma 15, Cuneo Ingresso: Libero con prenotazione al link https://venues.fondazionecrc.it/it/events/quando-arrivo-pippi-il-ruolo-di-donatella-ziliotto-nell-approdo-in-italia-di-astrid-lindgren

CRC INNOVA

CRC Innova srl – società strumentale della Fondazione CRC – nasce nel 2018 acquisendo i principi e i valori che dal 1992 costituiscono la bussola per l’attività della Fondazione CRC. CRC innova ha l’ambizione di presentarsi come finestra sull’innovazione in tutti i suoi aspetti, attraverso la promozione e la realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche e sociali in provincia di Cuneo. Per tutte le informazioni: https://crcinnova.it/

CUADRI ETS

CUADRI ETS è un’associazione culturale che promuove arte, innovazione e cultura urbana. Ha già realizzato due mostre di grande successo per CRC Innova: “Charles M. Schulz. Una vita con i Peanuts” e “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, con oltre 50.000 visitatori complessivi. Cura il Festival dei Luoghi Comuni, evento annuale che unisce incontri divulgativi, performance e laboratori per riflettere su stereotipi e sul mondo contemporaneo. Collabora con artisti e sviluppa progetti partecipativi e rassegne anche per altri enti e al di fuori dei confini regionali. Per maggiori informazioni: https://cuadri.it

The Astrid Lindgren Company

La nostra missione è proteggere e diffondere l'opera di Astrid Lindgren in tutto il mondo. Vogliamo trovare i modi migliori per permettere al maggior numero possibile di bambini e adulti, in ogni parte del globo, di leggere i libri di Astrid Lindgren, vedere i suoi film o le sue rappresentazioni teatrali, ascoltare le sue canzoni e scoprire i suoi mondi. Sosteniamo partner e progetti che presentano le sue opere secondo prospettive nuove ed entusiasmanti. Ci facciamo guidare dai principi di Astrid Lindgren stessa che ha sempre avuto idee molto chiare e precise su ciò che è lecito, possibile e auspicabile fare. In un panorama mediatico in rapida evoluzione come quello attuale, le possibilità sono infinite. Dedichiamo molto tempo alla ricerca dei canali giusti, delle modalità espressive e dei nuovi format per diffondere il lavoro di Astrid Lindgren. Per maggiori informazioni: https://astridlindgren.com