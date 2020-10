Si aprono le iscrizioni all'asilo nido "Jean Monnet" di Saluzzo

Dall’1 al 30 novembre sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale «Jean Monnet» di via Monsignor Savio.

I genitori interessati che vogliono presentare domanda per la frequenza devono compilare e inviare via mail l’apposito modulo che si può visionare e scaricare dal sito internet del Comune di Saluzzo all’indirizzo https://comune.saluzzo.cn.it/wp-content/uploads/sites/18/2019/11/Iscrizione_nido2021.pdf



Tra i moduli presenti nella pagina informativa: https://comune.saluzzo.cn.it/servizio/asilo-nido-jean-monnet/anche quello sulle agevolazioni tariffarie per i residenti di Saluzzo.



https://comune.saluzzo.cn.it/wp-content/uploads/sites/18/2019/11/modulo-agevola-zione_20-21-Nido.pdf



Per qualunque chiarimento o informazione è possibile scrivere a: servizi.scolastici@comune.saluzzo.cn.it