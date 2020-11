L'appello delle ACLI della Granda, non compresi nei "ristori" governativi: "Sempre pronti a collaborare, ma fino ad oggi non abbiamo ricevuto nulla in cambio"

“Nel momento del bisogno il Terzo Settore è sempre chiamato a collaborare e ogni volta presta il suo sostegno, ma spesso non riceve nulla in cambio, se non lusinghieri ringraziamenti che però lasciano il tempo che trovano e non aiutano a sostenere e valorizzare tutto l'impegno del volontariato in mezzo alla popolazione".

A parlare è Elio Lingua, presidente ACLI Cuneo, in un appello accorato rispetto alla disastrosa situazione del settore: in provincia è a rischio la sopravvivenza dei vari circoli territoriali affiliati, quasi senza aiuti economici da inizio pandemia e attualmente non compresi nelle diverse forme di "ristoro" governative.

Nei mesi scorsi anche le ACLI - quelle che dopo il lockdown della scorsa primavera avevano riaperto, ovviamente - hanno fronteggiato le spese aggiuntive relative all'applicazione scrupolosa delle direttive di protezione sanitaria emanate, ben consce che i 260 circoli rappresentano in molti territori della provincia l'unico baluardo contro l'abbandono e la solitudine. Ora, però, chiedono più attenzione da parte del Governo.