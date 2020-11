M5S: "Mozione di sfiducia su Icardi, centrodestra si rifiuta di convocare il Consiglio Regionale"

Alla giunta Cirio non resta che nascondersi. Mentre in Piemonte incombe lo spettro del nuovo lockdown la maggioranza di destra, con un colpo di mano, sospende il prossimo Consiglio Regionale. Nei prossimi giorni non ci sarà dibattito fra maggioranza ed opposizione. Niente mozione di sfiducia verso l’assessore alla sanità Icardi perché la maggioranza si rifiuta di convocare il consiglio regionale per tutta la prossima settimana, impedendo di fatto la discussione della sfiducia. Forse temono di perdere dei pezzi?



Di fronte all’evidenza e dinanzi all'impietoso scenario evidenziato dai numeri non resta loro che sottrarsi al confronto.

Purtroppo però oggi la situazione della pandemia in Piemonte è totalmente fuori controllo. Avevamo chiesto fin da giugno di prevedere un adeguato piano di gestione dell’emergenza sanitaria cercando di aumentare il numero di medici e infermieri con contratti appetibili e prevedendo una efficace riorganizzazione delle strutture ospedaliere per ammortizzare la seconda ondata. Nulla di tutto questo è stato fatto e oggi ci ritroviamo a vivere una situazione drammatica.