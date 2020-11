Busca, “L’Officina del Tempo” work in progress: al momento sospese le attività

Officina del Tempo è uno spazio di incontro per tutti gli adolescenti (ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado e primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado) della comunità di Busca.



Questa realtà, nata nell’autunno 2015 dall’unione di intenti dell’amministrazione comunale, dell’associazione Crescere, della Parrocchia e successivamente della cooperativa Caracol, vuol essere un centro in cui i giovani si incontrano durante il loro tempo libero.



Dopo un’estate intensa e qualche settimana di meritato riposo, gli operatori hanno lavorato per migliorare “L’Officina”, rendendola uno spazio sempre più vivo e integrato nella comunità.



Per far ciò si è intensificata la collaborazione con la parrocchia e coinvolto alcuni volontari maggiorenni disponibili a partecipare alle varie iniziative. Il progetto è stato realizzato con i contributi del Comune di Busca e della Banca di Caraglio.



Con la formazione della nuova équipe, composta da sei giovani volontari, un educatore professionale e il viceparroco, a fine settembre lo spazio è stato riaperto, con l’obiettivo di creare un servizio sempre più attento ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze.



Le attività svolte a “L’Officina del Tempo” sono varie: giochi organizzati e non, tornei, momenti di discussione e confronto, attività sportive, uscite sul territorio…



L’Officina è molto apprezzata soprattutto per le occasioni di dialogo e di ascolto: fondamentale è il relazionarsi con il gruppo dei pari al di fuori dei luoghi normalmente frequentati (scuola, centri sportivi, …) e il conoscere persone nuove.



Dopo il primo mese di apertura del nuovo percorso le impressioni sono molto soddisfacenti, soprattutto grazie ai feedback positivi dei ragazzi e delle ragazze.



Le attività de “L’Officina del Tempo” vengono svolte rispettando le normative attuali e con un rapporto di 10 partecipanti ogni operatore.



In questo momento di emergenza sanitaria le attività sono sospese ma appena possibile saranno attivate in base alle modalità consentite. Per aggiornamenti su orari e aperture consultare la pagina facebook dell’associazione.



“Ass. Crescere - Ludoteca Bim Bum Bam - Officina del tempo”