Cresce il consenso del volume “Creatori d’Eccellenza - Dolci d’Autore”, in libreria e on line

La sua veste grafica è elegante e misurata, le immagini nitide ed efficaci, i testi attenti e puntuali nel raccontare storie di creatività e manualità fuori dal comune. Il volume “Dolci d’Autore”, realizzato da Confartigianato Imprese Cuneo nell’ambito del progetto “Creatori d’Eccellenza”, sta incontrando grande favore nel pubblico che ricerca una narrazione locale improntata alla qualità. Edita dalla Nino Aragno Editore e reperibile al momento in sette librerie della Granda, oltre che su Amazon o direttamente dal distributore della casa editrice, la pubblicazione viene particolarmente apprezzata per la sua capacità di tradurre in letteratura l’interessante mondo del “saper fare” da cui scaturiscono prodotti di alto livello qualitativo. Nelle sue 240 pagine è racchiuso un esauriente spaccato del più nobile artigianato locale nel campo alimentare, ed in particolare nel settore dolciario.