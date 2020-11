Flash mob degli ambulanti a Cuneo: un solo banco in piazza Galimberti contro l'ultimo dpcm

Stop ai banchi del mercato. Possono esserci solo quelli che vendono generi alimentari e, quindi, domani piazza Galimberti sarà vuota.

Ma non del tutto: un banco verrà allestito, solitario, simbolo della protesta di un'ottantina di ambulanti che domani saranno in piazza per un flash mob contro le regole dell'ultimo dpcm.

In sostanza, i negozi che vendono alcune categorie merceologiche - intimo, abbigliamento per bambini, fiori o libri - possono stare aperti, ma i banchi che vendono gli stessi articoli non possono aprire.

Ecco le ragioni della protesta, che durerà circa un'ora ed è stata organizzata dalla Fiva – federazione italiani venditori ambulanti aderenti alla Confcommercio provinciale.