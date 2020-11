Provincia Granda sempre più isolata, troppe debolezze nelle infrastrutture di trasporto: gli appelli di ACI Cuneo, UNCEM (e Astra)

Per quanto riguarda la linea ferroviaria Torino - Nizza le due associazioni chiedono la nomina di un responsabile e un gestore unico franco/italiano, individuati dai governi dei due paesi rispettivamente nella Commissione Intergovernativa della TAV Torino/Lione e nella società pubblica TELT; 120 milioni sono sufficienti per l'elettrificazione, la messa in sicurezza, il superamento di alcune rotture di carico e il ripristino delle stazioni italiane e francesi.

" Sarebbe l’ennesimo duro colpo non solo all’autotrasporto, ma a tutto il mondo produttivo cuneese, che si troverebbe privo anche dell’unico sbocco rimasto per lo scambio di merci con il territorio francese - ha sottolineato Pasero - . Abbiamo richiesto un incontro urgente con il prefetto di Cuneo, Fabrizia Triolo, per avviare un costruttivo e collaborativo dialogo tra istituzioni italiane e francesi e giungere a una soluzione che rispetti i diritti di tutti i soggetti coinvolti ".

Preso atto dello stanziamento dei fondi per la ricostruzione e la messa in sicurezza della viabilità della valle Roya, poi, ACI Cuneo e UNCEM suggeriscono che all'incontro tra governi italiani e francesi che si terrà a fine novembre le regioni Piemonte e Liguria e le province di Cuneo e Imperia propongano la realizzazione di un piano unitario per la sistemazione di tutta la viabilità da presentare per il finanziamento all'UE e la nomina di due commissari, uno per ciascun paese, in grado di realizzare procedure abbreviate e dare avvio ai lavori. Inoltre, che i lavori del nuovo tunnel inizino prioritariamente dal versante francese e che venga ripristinata la viabilità provvisoria attraverso il vecchio traforo o con le navette ferroviarie per le auto tra Tenda e Limone.