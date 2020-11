InFossano ed i commercianti illuminano la città con le Luci di Natale: lo spirito dell'iniziativa è lanciare un messaggio di speranza e l'invito a fare shopping nei negozi di vicinato

A Fossano è tutto pronto per l'accensione delle Luci di Natale che, anche quest’anno, saranno offerte dai commercianti del centro commerciale naturale InFossano e dagli altri esercenti e studi professionali che hanno aderito all’iniziativa.



L'allestimento delle luminarie è terminato da qualche giorno è ed stato realizzato, come negli ultimi anni, dalla ditta Palmiro di Genova che ha installato diversi tipi di elementi lungo l'asse viario principale di Fossano.



Installate in viale Regina Elena le luci a forma di stella mentre la fontana di piazza Don Mario Picco sarà illuminata con luci che formeranno un abete. Presente una novità quest’anno al bastione: posizionata a terra una mega-sfera luminosa e scintillante, alta 3 metri e mezzo, più una stella cometa installata sul monumento.



Verranno installati inoltre, la locazione rimane sconosciuta, due grandi cuori luminosi rossi che i fossanesi potranno ammirare girando per le vie ammirando le luminarie.



“Invitiamo chi li ammirerà - sottolinea Fabrizio Bogliotti, presidente di InFossano - ad attribuire loro il significato particolare che preferiscono legato al momento doloroso e difficile che la nostra città sta vivendo da quasi 10 mesi, ricordando qualche persona cara che non c'è più, soprattutto i nostri concittadini scomparsi in tragici incidenti o portati via dal virus”.



Via Roma, e traverse del centro storico più pazza XXVII Marzo, sarà illuminata da una serie di globi luminosi. Via Marconi e via C. Battisti, fino all’inizio di via Cuneo, saranno illuminate invece da luminaria stellata.



L'inaugurazione delle Luci di Natale è in programma 29 novembre, l'ultima domenica del mese come da tradizione, con una breve cerimonia prevista tra le 17.30 e le 17.45 (non appena farà buio) in Largo Eroi di fronte al Bastione.



Date le disposizioni per evitare assembramenti vi parteciperanno i responsabili di InFossano, guidati dal presidente Fabrizio Bogliotti, il Sindaco e pochissime altre autorità. Ma per coinvolgere i Fossanesi e chi vorrà assistere l'accensione delle Luminarie Natalizie sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook e Instagram di InFossano agli indirizzi InFossano ed @infossano.



“Nonostante l'annata davvero negativa - commenta Bogliotti a nome di InFossano e dei commercianti promotori delle Luci di Natale - abbiamo scelto di organizzare lo stesso le luminarie per lanciare un messaggio di speranza e per continuare a promuovere il commercio di vicinato, lo shopping natalizio sotto casa perché è un valore aggiunto per il territorio e fare la spesa a Fossano significa investire risorse a vantaggio della nostra comunità, tenere vivi i negozi, mantenere posti di lavoro: ogni insegna che si spegne è una ferita nel cuore della città.



Allo stesso tempo come esercenti, commercianti, studi professionali vogliamo lanciare un messaggio di fiducia, di speranza, di resistenza e di resilienza a tutti i nostri concittadini ed a tutto il territorio: uniti insieme potremo superare questo anno terribile e tornare alla normalità. Vogliamo far comprendere quanto sia fondamentale il rapporto di fiducia tra cliente e negoziante, la passione, l'impegno, che ognuno di noi mette nel portare avanti la propria attività ed offrire un servizio il più possibile dettagliato e rispondente alle esigenze della clientela, offrirgli quello che con gli acquisti on-line non può ricevere: competenza, professionalità, esperienza”.



Le luminarie natalizie resteranno in funzione per 5 settimane dal 29 novembre sino al 6 gennaio 2021, Festa dell'Epifania (e della Befana).

L'iniziativa è organizzata e sostenuta in modo principale dai soci del centro commerciale naturale InFossano e dai commercianti non aderenti che hanno scelto di partecipare all'iniziativa con il loro contributo.

Inoltre, InFossano ed i commercianti promotori ringraziano, per il sostegno economico, la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a., la Camera di Commercio di Cuneo, il Comune di Fossano e per la fattiva collaborazione dell'Ascom Fossano.



“Ringrazio tutti i negozianti ed i professionisti che hanno aderito e sostengono le Luci di Natale e i nostri soci e amici che si sono impegnati a raccogliere le quote per le spese per le luci tra i commercianti che hanno aderito volontariamente all’iniziativa” conclude il presidente di InFossano.



Infine, InFossano ricorda che sui suoi profili social vengono via via presentate le attività che contribuiscono alle luci di Natale, segnalate con l'hashtag #ioilluminofossano. Sempre in questo periodo natalizio e fino a quando proseguirà l'attuale emergenza sanitaria ed oltre, InFossano promuove la consegna a domicilio dei prodotti dei suoi soci: a questo proposito il Centro Commerciale Naturale ha stretto un accordo con un corriere specializzato che effettuerà le consegne a domicilio ai clienti degli esercizi soci di InFossano entro le 24 ore dall'acquisto.