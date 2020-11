L'amministrazione di Beinette a sostegno delle famiglie in difficoltà per l'emergenza sanitaria

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e le nuove restrizioni imposte dal governo per fronteggiare la diffusione del contagio, l'amministrazione comunale di Beinette sta valutando lo stanziamento di una somma per venire incontro ai nuclei familiari in difficoltà economiche residenti nel comune.

"Stiamo valutando una modalità che possa aiutare i cittadini in difficoltà e nel contempo dia una mano agli esercizi commerciali presenti in paese" - anticipa il sindaco Lorenzo Busciglio.