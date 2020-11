48 comuni della Granda superano la "soglia" di guardia del contagio: restano solo 30 centri Covid-free

Nonostante diversi parametri in miglioramento nella nostra provincia il virus continua a circolare: rispetto alla scorsa settimana continuano a crescere i municipi dove l’incidenza dei positivi supera la “soglia” dei 18 contagi accertati ogni 1.000 abitanti.

Come sempre in questa analisi ci teniamo a precisare come moltissimi comuni della Granda sono al di sotto dei 1.000 cittadini: a volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Come la scorsa settimana rimane San Damiano Macra il comune con il maggior indice di contagio rispetto ai suoi (pochi) abitanti: con i suoi 34 casi positivi ha una media di 83,33 contagi ogni 1.000 residenti. Cresce anche rispetto a sette giorni fa quando il tasso era di 68,63.



Rispetto all'analisi di una settimana fa, quando i comuni ad aver superato la soglia di guardia erano 21, in due centri si è ritornati a una soglia inferiore a 18: si tratta dei piccoli centri di Ruffia (passato dal 19,28 di lunedì scorso ai 13,77 attuali) e Gottasecca (da 21,68 a 14,18).

I restanti 19 municipi sono tutti presenti nell'attuale lista dei comuni con una soglia ancora critica. Rispetto a una settimana fa si aggiungono 29 comuni per un totale di 48 centri.



Ecco la lista dei 48 comuni con un indice superiore a 18 contagi ogni 1.000 abitanti.



Limone Piemonte (24,02), Vernante (18,23), Peveragno (22,68), Moiola (18,43), Aisone (36,36), Vinadio (51,24), Pietraporzio (27,4), Sambuco (22,99), Prazzo (23,39), Stroppo (48,54), San Damiano Macra (83,33), Cartignano (34,48), Dronero (22,66), Caraglio (24,27), Montemale (34,93), Bernezzo (18,05), Pontechianale (18,40), Casteldelfino (18,99), Sampeyre (19,13), Frassino (18,59), Brossasco (23,85), Melle (27,78), Busca (19,46), Venasca (27,38), Costigliole Saluzzo (18,19), Manta (24,04), Saluzzo (20,05), Revello (18,96), Scarnafigi (24,32), Lagnasco (31,42), Moretta (23,27), Murello (22,13), Casalgrasso (31,99), Savigliano (21,57), Vottignasco (21,48), Centallo (18,67), Sant'Albano Stura (18,18), Pianfei (20,87), Cherasco (19,48), Lequio Tanaro (18,89), Piozzo (22,45), Corneliano D'Alba (32,15), Belvedere Langhe (21,74), Marsaglia (27,03), Roascio (20), Arguello (20,10), Rodello (20,90), Rocchetta Belbo (62,50).

GLI INDICI OVER 18 DI UNA SETTIMANA FA

Per effettuare un confronto riportiamo gli indici di una settimana fa.



Vinadio (26,45), Limone Piemonte (20,59), Peveragno (19,11), Montemale di Cuneo (21,83), Cartignano (22,9), Casteldelfino (18,99), Busca (18,68), Melle (20,83), Brossasco (18,13), Venasca (21,61), Saluzzo (20,58), Manta (21,66), Lagnasco (30,73), Savigliano (18,61), Scarnafigi (19,64), Ruffia (19,28), Sant’Albano Stura (18,18), Piozzo (20,41), Casalgrasso (23,64), Arguello (20,10) e Gottasecca (21,68).



Si può notare come rispetto a una settimana fa in 15 centri il tasso di contagio sia peggiorato: sono Vinadio, Limone Piemonte, Peveragno, Montemale di Cuneo, Cartignano, Busca, Melle, Brossasco, Venasca, Manta, Lagnasco, Savigliano, Scarnafigi, Piozzo e Casalgrasso.

In tre municipi il dato è rimasto invariato rispetto ad una settimana fa: Casteldelfino, Sant'Albano Stura e Arguello.

L'unico comune presente sia nella lista della scorsa settimana che di questa ad aver migliorato il suo tasso di contagio è Saluzzo.

Rispetto a sette giorni fa si può notare a colpo d'occhio come la difussione sia più omogenea: resta alto il tasso nel saluzzese e nel saviglianese. Ma sono interessate anche diversi agglomerati di comuni nelle vallate cuneesi e in alcuni centri ai piedi della Bisalta. Savigliano e Saluzzo continuano a rimanere i due comuni più "popolosi" ad aver superato la soglia.







SETTE SORELLE

Il comune con il più alto numero di contagi numerici rimane Cuneo (873) seguito da Bra (529), Savigliano (466), Fossano (401), Saluzzo (346), Alba (290) e Mondovì (264).

CONTINUANO A DIMINUIRE I COMUNI COVID FREE



Sui 247 centri della Granda in 217 comuni è - al momento in cui scriviamo - stato accertato almeno un caso positivo a Sars-Cov-2. In 30 centri non si segnalano al momento casi di positività al coronavirus.



In linea di massima, come la settimana scorsa, si può dire che i comuni meno "contagiati" sono concentrati nel cebano-monregalese e nelle zona sud delle Langhe. Qui è dove sono anche presenti i centri meno abitati della provincia di Cuneo.



Ma il contagio è ormai presente ovunque. Una settimana fa erano 46 i comuni senza Covid (16 in più), la settimana ancora prima erano 55 (dato di 25 unità superiore rispetto al dato odierno).



Nel computo della settimana ci sono 6 comuni che sono tornati ad essere "liberi" dal contagio (la settimana precedente erano 7), quando invece la scorsa settimana segnalavano alle autorità sanitarie almeno un caso: sono i centri di Pamparato, Castelletto Uzzone, Benevello, Trezzo Tinella, Marmora e Isasca.

Ricordiamo che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitaria o per altri molteplici motivi. L'analisi intende fornire un riscontro più o meno reale dell'andamento del contagio nella nostra provincia.

Di seguito i 30 comuni rimasti Covid-free.