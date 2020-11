Rocca Cigliè, prosegue la riqualificazione degli edifici pubblici: nuovo intervento al cimitero

Continuano le opere di riqualificazione degli edifici pubblici a Rocca Cigliè, infatti dopo l’intervento sul palazzo adibito a centro servizi e la torre civica, ora si sono conclusi anche i lavori nel cimitero nelle scorse settimane.

In particolare si è intervenuti impermeabilizzando alcuni muri esterni contro terra e sistemando parte delle coperture, oltre al fissaggio di n°100 lastre dei loculi ed alla realizzazione di un camminamento pedonale in blocchetti, per collegare il II° lotto dell’area cimiteriale al III°.

"Anche l’edificio collocato sull’ingresso principale adibito ad atrio, con la cappella e camera mortuaria – commenta il sindaco Ferrua - è stato oggetto di intervento, con lavori sulla copertura, gronde e sulle pareti esterne, rendendolo decoroso e piacevole alla vista. L’importo totale dei due interventi ammonta a circa 43.000 euro".