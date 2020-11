Una webinar aperta a tutti sull’importanza dell’alimentazione: martedì l’appuntamento patrocinato dai Comuni di Barge e Manta

È in programma per domani, martedì 17 novembre, alle ore 21, “Il potere segreto del cibo”, una conferenza online organizzata dall’Associazione italiana prevenzione primaria che gode del patrocinio del Comune di Barge e del Comune di Manta.

“Fa che il cibo sia la tua unica medicina e la medicina il tuo cibo” si legge sulla locandina dell’evento online.

“Ippocrate – spiegano gli organizzatori – nel suo trattato ‘Antica medicina’, legava la capacità di distinguere l'alimentazione con la possibilità di ottenere un corpo sano oppure malato”.

Durante la webinar si parlerà delle scelte da fare per rendere l'alimentazione più salutare, dei cibi per la salute che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola, delle nuove tendenze alimentari per proteggere l'organismo e delle antiche tradizioni alimentari per prevenire e rafforzare l'organismo.

Una serata di approfondimento, in modo pratico, che vedrà la partecipazione di Giovanni Grisotti, presidente dell’Associazione italiana prevenzione primaria e stile di vita sano. Durante la conferenza, verrà anche illustrato il progetto “Mensa sana in corsia” dell'ospedale Redaelli di Vimodrone, in provincia di Milano.

Un progetto che si basa suy una nuova metodologia di ricerca clinica, in grado di apportare un cambiamento reale alla proposta dei menù in un ospedale pubblico e che si traduce, per tutti i pazienti ricoverati, in menù differenziati con la proposta di proteine derivanti dal mondo vegetale e dai cereali integrali.

Per la partecipazione all’evento, caldamente consigliata dalle Amministrazioni comunali, è necessario iscriversi compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/rTcgKPoEZ9NAVMdR7.