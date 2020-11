Chiuse in via precauzionale la scuola dell'infanzia e la primaria di Nucetto.

I plessi scolastici da oggi, martedì 17 dicembre, hanno temporaneamente sospeso le attività in presenza, in via precauzionale, dopo la segnalazione di un caso di positività al Coronavirus.

La riapertura degli istituti scolastici e la ripresa delle attività dovrebbe ripartire entro la fine della settimana.