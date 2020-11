A “Voice Anatomy” su Rai2 anche i “Cluster” con il prof. Lorenzo Subrizi di Fondazione Fossano Musica

Voice Anatomy è la nuova trasmissione interamente dedicata alla voce condotta da Pino Insegno: attore, comico, doppiatore, una delle più belle voci del cinema italiano ed internazionale. La sua voce verrà esposta in molti dei suoi contesti applicativi con ospiti d’eccezione, tra cui cantanti, doppiatori, attori, sportivi, autori. In occasione della prima puntata di questa sera figureranno, tra gli altri, Andrea Bocelli, Shade, Luca Ward (celebre per aver dato la voce italiana a Russel Crowe ne "Il Gladiatore"), Francesco Pannofino.

Il programma andrà in onda il martedì in seconda serata, subito dopo “Il Collegio” su Rai2.



Voice Anatomy è nato come programma radiofonico su Radio24 e si è poi evoluto in un format televisivo. È proprio su Radio24 che le strade di Pino Insegno e dei “Cluster” si sono incrociate. Per tale motivo, il pluripremiato gruppo genovese accompagnerà in diversi e svariati momenti la trasmissione che avrà una e vera propria “band” vocale.



All’interno dei “Cluster” militano il professore cuneese Lorenzo Subrizi, di armonia classica pop rock e arrangiamento all’interno della Fondazione Fossano Musica, Erik Bosio, Nicola Nastos, Letizia Poltini, Liwen Magnatta.