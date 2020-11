Al mercato di Mondovì senza mascherina perché "il problema del contagio non esiste", 400 euro di multa durante i controlli della Polizia Locale

Proseguono i controlli da parte della Polizia Locale di Mondovì sul rispetto delle norme anti Covid.

Una persona senza mascherina è stata multata mentre si trovava tranquillamente a fare la spesa al mercato del sabato mattina in piazza Ellero. Oltre a non indossare la protezione, la persona in questione ha dichiarato di non averne al seguito in quanto il problema del contagio "non esisterebbe".