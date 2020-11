BRICOCENTER di Cuneo propone "chiama e consegniamo" e "chiama e ritira"

Il negozio BRICOCENTER di Cuneo ha adottato tutte le misure di sicurezza per poter accogliere i clienti nella massima sicurezza, mettendo a disposizione dei clienti il gel lavamani, misurando loro la temperatura e misurandola a tutti collaboratori che utilizzano sempre i dpi previsti.

Per questo fare i propri acquisti da noi è sicuro!

Inoltre, essendo noi rivenditori di beni di prima necessità, i clienti possano fare acquisti in negozio anche se non sono residenti a Cuneo, rispettando le leggi nazionali per le zone rosse.

Per chi invece preferisse fare i suoi acquisti direttamente da casa abbiamo a disposizione un sito internet in cui alla voce prodotti e selezionando il nostro negozio possono vedere tutto il nostro assortimento e conoscerne la disponibilità.

Una volta fatta la propria scelta possono usufruire del nostro servizio "chiama e consegniamo" al numero 0171-1648201, i prodotti in disponibilità immediata saranno a casa loro in 24 ore, servizio gratuito fino al 03/12.

Se preferiscono invece possono scegliere il servizio "chiama e ritira" sempre allo stesso numero, e in quattro ore potranno ritirare la merce presso il negozio.

C'è la possibilità di pagare comodamente da casa con carta di credito.

Sempre aperti da lunedì a domenica dalle 8:30 alle 20:00.

Utilizziamo spesso nell'approccio di comunicazione alla clientela lo slogan "i tuoi vicini di fare".

Sito internet: https://www.bricocenter.it/it/punti-vendita/ep-minisito-punto-vendita/cuneo