Collaborazione fra cittadini e Forze dell’ordine: incontro a Guarene

Si è svolto la scorsa settimana, presso la sala C.C.L.N. del Palazzo Comunale di Guarene, un incontro sul tema 'sicurezza', fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale.

Presentati dal sindaco Simone Manzone, sono intervenuti il luogotenente C.S. Claudio Grosso della Compagnia Carabinieri di Alba, Giorgio Ranuschio, vice comandante Polizia Locale di Guarene, Ferdinando Raffero, presidente dell’associazione Controllo del vicinato acdv, Ezio Alessio, coordinatore del vicinato di Guarene e Gianfranco Canavese consigliere comunale.

Numerosi i cittadini presenti, che hanno ricevuto utili consigli per non cadere nelle truffe delle false telefonate con richieste di denaro, per difendersi dai simulatori che tentano di introdursi in casa con pretesti, e per prevenire i furti nelle abitazioni, magari installando sistemi di controllo con telecamere o sistemi antiintrusione, oggi a prezzi più abbordabili che in passato.

Anche la sicurezza stradale è stata al centro del dibattito e degli scambi di informazioni, come le attenzioni particolari che si devono adottare per la protezione di anziani e bambini.

Come spesso richiedono le stesse Forze dell’Ordine, l’invito per tutta la popolazione è a collaborare e creare rete fra le persone, segnalando comportamenti sospetti affinché le bande specializzate, possano essere individuate e arrestate.

Nel Roero è notevole l’impegno dei Carabinieri e di tutte le Forze dell’Ordine per prevenire e per informare e formare la popolazione tramite questi incontri: il controllo di un territorio vasto, con molti centri isolati e piccole borgate, spesso prese di mira dai malviventi, non è facile, e ci vuole la collaborazione di tutti.

Ha commentato al termine della serata il sindaco Simone Manzone: “Sono contento dalla partecipazione dei guarenesi alla riunione sul tema sicurezza. Tanti temi trattati: dalle truffe ai furti in abitazione, dalla sicurezza stradale al Controllo del Vicinato. Ritrovarsi una volta l'anno per parlare di sicurezza significa mantenere alta l'attenzione su temi importanti, in cui il cittadino formato e informato rappresenta la prima sentinella di aiuto alle Forze dell'Ordine. Grazie a tutti gli intervenuti e tutti coloro che fanno parte delle chat del Controllo del Vicinato, coordinate da Ezio Alessio (Racca Castelrotto), Loredana Ghione (Capoluogo) e Gianfranco Canavese (Vaccheria), che aiutano e supportano la nostra Polizia Locale nel controllo e perlustrazione del territorio. È sempre possibile aderire al Controllo del Vicinato, contattando direttamente i gestori oppure l'Amministrazione comunale”.