Vendere oro e gioielli in un momento di crisi e difficoltà: ecco i consigli dell'esperto Roberto Gai su come farlo al meglio e non cadere in trappole

La pandemia ha modificato il nostro stile di vita dalla sanità al rapporti sociali, alla cultura e sotto il profilo economico. E' un fatto appurato che l'oro continui ad essere un bene stabile sia in situazioni di confusione, come quella che stiamo vivendo, sia come aiuto per chi si trova in difficoltà.

Chi desidera vendere la propria oreficeria usata deve spesso affrontare esperienze poco gradevoli ed è spesso confuso ancora prima di recarsi dal compro oro o dal gioielliere di fiducia. In che modo l'oro e i gioielli che abbiamo a casa, che ci hanno regalato o che ci siamo ritrovati ad avere, possono darci una mano per “uscire” da un momento di crisi economica? Con una valutazione effettuata da professionisti, che sappiano consigliare in quale modo utilizzare i nostri oggetti preziosi.

Roberto Gai è un punto di riferimento nazionale ed internazionale da decenni per l'acquisto di beni preziosi quali oro, diamanti e oggetti di pregio. La sua esperienza è una garanzia riconosciuta anche dalle principali reti televisive che lo hanno intervistato per comprendere come vendere correttamente i propri preziosi.

“La prima regola è non farsi confondere da mille parole, mille calcoli, prezzi al grammo, oro si gemme no e discorsi simili. Quello che deve interessare il venditore è l’importo totale della valutazione complessiva, che è l’unico parametro che puoi usare per fare confronti. Con il mio staff siamo specializzati in diamanti e gioielli importanti e forniamo servizi di valutazione di eccellenza sul panorama italiano. Ho ritenuto giusto e doveroso offrire un servizio di verifica gratuita delle valutazioni,del quale è sempre bene usufruire prima di vendere, anche nel caso di oreficeria usata” commenta Roberto Gai.

Secondo l'esperto infatti, che si tratti di vecchia oreficeria usata o gioielli importanti l’atteggiamento sarà sempre quello di chi vuole rendere un servizio utile al cliente e rendere quantomeno piacevole l’esperienza umana e professionale. "Chiedete una valutazione complessiva, anche se a farvela è il vostro gioielliere di fiducia che vi ha seguito per anni o generazioni. Venite a verificarla e confrontarla con la nostra. Non sempre chi vi ha venduto tante belle cose negli anni è l’interlocutore più adatto a darvi un servizio di eccellenza quando si tratta non di vendere ma di acquistare da voi pagandovi l’importo più interessante”.

