6milioni di euro in 11 mesi: straordinario impegno del Comune di Saluzzo "per rendere più sicure, efficienti e belle le scuole dei nostri figli e nipoti"

Quasi 6 milioni di euro in 11 mesi. Che nel dettaglio sono 5 milioni 635 mila euro, oltre a 90 mila euro per gli adeguamenti anti-Covid.

E’ quanto ha investito il Comune di Saluzzo nell’ultimo anno negli edifici scolastici di proprietà, cioè gli stabili che ospitano Primarie e Secondarie di primo grado.

Il denaro, ottenuto grazie a bandi regionali e nazionali, è stato impiegato per l’adeguamento alle normative antisismiche degli istituti e per rendere le scuole più efficienti dal punto di vista energetico.

In particolare, per i cantieri per far diventare più sicure le scuole in caso di terremoto, l’Amministrazione civica ha stanziato 576mila euro per la "Dalla Chiesa", 659 mila euro per la "Musso", 638mila euro per la "Pivano", 800mila euro per la "Costa", 1milione 162mila euro per i due edifici delle medie "Rosa bianca".

Sempre per l’istituto secondario, altri 850mila euro sono stati spesi per ristrutturare e rendere meno “energivora” l’ex "Bersezio" e 950mila per l’ex "Einaudi" e per la palestra.

Dal Governo sono arrivati 90 mila euro per i lavori di adeguamento delle aule in vista della ripartenza della scuola dello scorso settembre, soldi che sono stati impiegati dal Comune per interventi alla "Dalla Chiesa" e alle medie.

Negli anni precedenti il Comune di Saluzzo aveva anche utilizzato 568mila euro per interventi volti alla riduzione dei consumi energetici nel polo scolastico "Dalla Chiesa" - "Alessi", 52mila per riqualificare l’impianto di riscaldamento della primaria "Musso" e 139mila per il nido "Jean Monnet", lavori finanziati anche con i contributi del Gse, il Gestore servizi energetici.

Nelle ultime settimane prima della ripartenza delle lezioni, nelle scuole comunali di Saluzzo non è stato necessario sostituire i banchi con quelli nuovi monoposto, perché l’Amministrazione civica aveva già provveduto agli acquisti negli anni scorsi.

Nel dettaglio, nell’ultimo triennio (2017-20) il Comune ha destinato oltre 123mila euro per arredi e accessori per le scuole cittadine.

E’ del 2017 la spesa di 15mila euro per banchi e sedie per le medie; nel 2018 investiti altri 10mila euro per banchi e sedie per le elementari.

Risale al 2019 lo stanziamento di altri 52mila euro per altri banchi, sedie ed arredi per le scuole dell’Infanzia, le primarie e le secondarie.

Infine, nel corso di quest’anno sono stati messi a disposizione altri 29mila euro per completare le forniture di arredi (armadi, lavagne, etc).

Il Comune negli ultimi anni ha migliorato anche i collegamenti delle scuole cittadine con l’installazione, già nel 2018 della fibra ottica per le comunicazioni veloci e sicure via web, a disposizione di tutte le sedi dell’Istituto comprensivo.

"Sui giornali locali si sente spesso parlare di cantieri e progetti simbolo di un’amministrazione – è il commento del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni -. Non ci dispiacerebbe che la nostra azione politica fosse ricordata anche per aver speso oltre 6 milioni di euro per rendere più sicure, efficienti e belle le scuole che frequentano i nostri figli e i nostri nipoti».