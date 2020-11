Mondovì, la Provincia approva la delibera propedeutica alla realizzazione di una nuova palestra ad uso scolastico

Il Consiglio Provinciale ha approvato, nella seduta di ieri, venerdì 27 novembre, la delibera riguardante l'“Acquisizione terreni in Mondovì per costruzione di una nuova palestra destinata agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Mondovì”, che esprime l’indirizzo favorevole del Consiglio Provinciale all’acquisto di una area di circa 8.700 metri quadrati sita nel rione Piazza, località Polveriera, per complessivi un costo complessivo di 80 mila euro.

L’acquisizione di tale area, avente già idonea destinazione urbanistica, è condizione necessaria al fine di procedere con l’iter amministrativo e progettuale che porterà all’edificazione di una nuova palestra scolastica a Mondovì, intervento finanziato dal contributo del Ministero dell’Istruzione di circa 2,5 milioni di euro ottenuto dalla Provincia nel febbraio del 2019.

“Con l’approvazione di questa delibera - commenta il Consigliere Provinciale Pietro Danna - si compie un passo avanti nella realizzazione di un intervento per oltre 2 Milioni di Euro destinato alla Città di Mondovì. In accordo con l’Amministrazione Comunale, ed in linea con le risultanze dei lavori della Commissione Consiliare, è stata individuata un’area in Mondovì Piazza che renderà la futura palestra comodamente servibile agli Istituti di Istruzione Superiore della città, i cui dirigenti e docenti da tempo sottolineavano la esigenza di disporre di nuovi spazi da dedicare alla attività motoria. Inoltre, l’opera in questione sarà realizzata in modo da essere altamente fruibile anche dalle associazioni sportive della città in orario extra-scolastico ed avere, quindi, un uso polivalente, rispondendo così anche alle istanze dalle stesse pervenuteci.”

"Sono grato alla Provincia ed al Consigliere delegato Danna - commenta Luca Robaldo, assessore all’Istruzione della Città di Mondovì - per l'impegno e la condivisione di questo percorso: Mondovì avrà una nuova casa per lo sport che, unita ad un 'PalaManera' rinnovato, consentirà alla città di avere adeguate infrastrutture sportive. Quello di oggi non è un traguardo bensì un punto di partenza, occorre continuare a lavorare".

Verrà programmata nei prossimi giorni una conferenza stampa telematica congiunta tra i due enti per illustrare le specifiche del progetto in discorso e di quello che prevede la riqualificazione del Palamanera.