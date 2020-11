Un “Buono Viaggio” della Polaris per lasciare traccia di sé in questo Natale un po’… così

Che il prossimo sia destinato ad essere un Natale profondamente diverso dai precedenti è ormai un fatto assodato, tra lockdown, limitazioni negli spostamenti, difficoltà nei ricongiungimenti famigliari e difficoltà economiche. A questi problemi si aggiunge, pur se assolutamente meno rilevante, quello di capire cosa possa effettivamente far piacere ricevere alle persone care, con le quali condividiamo spicchi importanti della nostra vita ed alle quali per nulla al mondo rinunceremo a far sentire loro in nostro affetto o la nostra amicizia.

Spesso, però, la soluzione ai problemi è più semplice e vicina di non quanto si possa pensare: ne è un esempio l’originale proposta della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte: perché non donare un buono acquisto per un viaggio di tagli e formati diversi – da 50 a 3.000 euro, senza alcuna scadenza temporale e spendibili anche frazionati - in base all’importanza che ha nella personalissima scala degli affetti di ciascuno di noi il destinatario del dono e – ancor più – delle disponibilità economica dell’acquirente.

“Un buono viaggio va oltre il valore dell’oggetto – ci dice Aldo Bruno, titolare della Polaris – perché qui si tratta di regalare un’esperienza, che se fatta con gli amici giusti lascerà ancor più traccia di sé per tutta la vita.

Magari potrebbe anche essere un’esperienza che non incontra i gusti di chi la riceve: regalare il mare a chi ama la montagna è un po’ come regalare un maglione nero a chi si predilige i maglioni rossi. Poco importa. Questo, proprio questo potrebbe essere il particolare che poi crea un’emozione inattesa in chi riceve il regalo così forte e gradita da renderla unica, quell’emozione.

Un’esperienza che va aldilà della meta, ma che si è portati a ricordare per il piacere di essere stati in compagnia delle persone giuste.

Ci sono viaggi all’apparenza banali che ti rendono molto felici e viaggi importanti che non ti lasciano nulla. Noi non possiamo regalare un’amicizia, ma possiamo regalare esperienza capaci di farti scoprire nuove ed inattese amicizie, che poi magari rimangono tali per tutta la vita”.

Per ulteriori informazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione due numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773) e quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424). E poi c’è il sito internet www.polarisviaggi,it