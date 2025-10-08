All’Asilo San Vincenzo di Scarnafigi la presidenza di Domenico Testa entra a pieno regime

A un mese dall’inizio dell’anno scolastico, è entrata ormai a pieno regime la presidenza di Domenico ‘Nico’ Testa all’Asilo San Vincenzo di Scarnafigi.

La sua nomina, avvenuta dopo la designazione da parte del Comune e l’elezione unanime del Consiglio di Amministrazione, segna una nuova fase per la scuola dell’Infanzia del paese nel segno della continuità e della collaborazione tra personale, famiglie e amministrazione comunale, nel solco dell’impegno e dei valori del suo predecessore il compianto Piero Cavigliasso.

La scelta di Testa come presidente risponde alla necessità di affidare l’istituto a una persona di alto profilo morale e profondamente radicata nella comunità scarnafigese.

Testa, medico ematologo, ha svolto la sua carriera all’ospedale di Savigliano come direttore del Centro Trasfusionale e successivamente come direttore di struttura complessa dell’Asl Cn1, responsabile di tutti i laboratori dell’ente.

Nonostante l’impegno professionale intenso, ha sempre partecipato attivamente alla vita della comunità scarnafigese. Attualmente è in pensione, ma svolge volontariato come medico.

Negli anni ’90 ha promosso Scarnafigi come centro di riferimento per la donazione di sangue, midollo e organi, estendendo la sua attività a livello provinciale attraverso l’Avis e l’Aido.

È stato presidente del Lions Club Piana del Varaita e si è sempre distinto per la sua presenza e disponibilità nell’ambito parrocchiale, collaborando con tutti i sacerdoti che si sono succeduti.

Oltre alla sua attività sanitaria e sociale, Nico Testa ha anche firmato recentemente, insieme a Paolo Gerbaldo, un libro sulla vita e le opere di Giuseppe Sperino, medico anatomista scarnafigese vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, dal titolo: “Un uomo, un medico anatomista e amministratore. Giuseppe Sperino (1850-1926) tra Torino, Scarnafigi e Modena”

Nel suo primo messaggio da presidente dell’Asilo, Testa ha dichiarato: “Anzitutto il ricordo riconoscente di Piero, per il servizio pluridecennale all’Asilo prestato con generosità e managerialità. Grazie al sindaco e all’Amministrazione comunale per la designazione a componente del CdA dell’Ente e a quest’ultimo per avermi eletto presidente. Sento profondamente la responsabilità dell’impegno che voglio svolgere in clima di collegialità con tutto il personale amministrativo e didattico. Sarà indispensabile la concreta collaborazione delle famiglie dei nostri bambini. Dobbiamo costruire tutti insieme un clima gentile e rispettoso, sereno e allegro, essendo sempre cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere”.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre al presidente Testa, comprende il vicepresidente Alberto Valinotti e i consiglieri Elena Cavigliasso, Tania Tamburiello e Anna Magliocco.

Con questa squadra, l’Asilo San Vincenzo guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, continuando a coltivare valori di solidarietà, dedizione e partecipazione che da sempre contraddistinguono la comunità scarnafigese.