"Alla scoperta del nostro talento", incontro web con la dottoressa Giulia Martini

Martedì 1° dicembre alle ore 21 sulla piattaforma Google Meet si terrà il consueto appuntamento mensile con il Laboratorio dell’autostima. Appuntamento che l’associazione offre gratuitamente, abitualmente, ogni primo lunedì del mese. Eccezionalmente, il prossimo appuntamento sarà di martedì.



In questo “laboratorio” la psicoterapeuta dottoressa Giulia Martini fornirà gli spunti per una riflessione sul talento come una risorsa innata che tutti abbiamo, ma che spesso dimentichiamo perché siamo immersi continuamente nei nostri pensieri e doveri. Si farà una parte “pratica” per provare a scoprire qualcosa di più su stessi e sulle proprie capacità innate.



Partecipare al laboratorio autostima è molto semplice : basta contattare Noi4you tramite la noi4you.cn@gmail.com e inviare la propria mail sulla quale l’Associazione invierà il link per potervi partecipare.



L’associazione Noi4you crede molto nel “laboratorio di autostima” per la sua finalità preventiva rispetto al fenomeno della violenza: una persona che crede in sé stessa, che si vuole bene sa essere indipendente emotivamente e sa dunque distinguere le situazioni che la feriscono da quelle che la fanno stare bene.



Altro servizio fondamentale dell’Associazione è lo Sportello d'ascolto gratuito, attivo ogni sabato, a disposizione di tutte quelle persone che hanno bisogno di un supporto per uscire dal circolo della violenza, della sottomissione e della paura.



Tenuto conto di questo momento di emergenza sanitaria, Noi4you, ha organizzato il servizio affinchè lo sportello sia facilmente raggiungibile da tutti e possa fornire un aiuto immediato per iniziare un percorso e decidere il tipo di assistenza necessaria fornendo, se necessario, consulenze legali e psicologiche gratuite. Lo sportello sarà di nuovo disponibile, seppur non in presenza, dal mese di dicembre.



Per usufruirne è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo noi4you.cn@gmail.com o contattare l’utenza telefonica dell’Associazione 3755518066.