Saluzzo, negozi riaperti e domani tornano al mercato i banchi extralimentari

Riapertura a Saluzzo, oggi (il lunedì è giorno di chiusura per la maggior parte) dei negozi chiusi dal precedente decreto.

Aleggia un cauto senso ottimismo e un "senso di liberazione". Sono atteggiamenti trasversale di esercenti e clienti, dopo il ritorno delle serrande alzate del settore extralimentare, con una settimana di anticipo, rispetto alla scadenza del 3 dicembre.

Dopo 20 giorni di chiusura “abbiamo un mese di tempo per recuperare il Natale, un mese importantissimo che per i negozi rappresenta la fetta più grande delle vendite annuali - sottolinea Danilo Rinaudo presidente Ascom Saluzzo e Zona. Nei mesi precedenti abbiamo superato momenti difficili e tutto il comparto è preparato ad accogliere la clientela in sicurezza, con la rigida osservanza dei decreti. L’ importante ora è continuare in questa direzione da entrambe le parti, evitando assembramenti e situazioni di rischio contagio.

La riapertura di alcune categorie è sicuramente un passo importante, sottolinea Rinaudo " ma restiamo in attesa dell’apertura di ristoranti, bar e pubblici esercizi. Categorie che hanno speso molti soldi per adeguarsi alle norme, dalle barriere di plexiglass ai tavoli distanziati. Ci auguriamo che sia un Natale anche per loro.

Intanto Saluzzo ha accesso le luminarie del nuovo progetto di luci di Natale 2020 “ Segui la stella”, promosso da Ascom. Grandi stelle luminose e luci a zig zag in tutte le aree della città per uniformare il commercio.

Da domani, mercoledì 2 dicembre, tornano i banchi extralimentari al mercato, stoppati 20 giorni fa dal blocco.

L’appello ai consumatori ricordato ancora una volta dall’Assessore alle Attività produttive Francesca Neberti è quello “di essere vicini, quest’anno più che mai, ai negozi della città”.