Peveragno, strali tra maggioranza e minoranza sulla Commissione Bilancio

Come è già capitato in questi primi mesi di “Renaudi-bis” le due anime dell’amministrazione comunale sono state protagoniste di un botta e risposta a distanza. La prima a esprimersi è stata la minoranza che, sulla propria pagina Facebook ufficiale, ha sottolineato come la richiesta dell’istituzione di una Commissione Bilancio sia arrivata proprio dalla lista siAMO Peveragno : formata da rappresentanti di minoranza e maggioranza insieme, la commissione avrebbe lo scopo di “analizzare la costituzione del bilancio comunale evitando che la sua analisi finisca per ridursi a un’approvazione di numeri preconfezionati”.

In essa si ripercorrono i passaggi avvenuti in consiglio comunale e si sottolinea come la minoranza non abbia realizzato proposte nel mese in cui il regolamento della commissione è stato lavorato, facendolo però una volta in sede di consiglio e chiedendo di avere un ruolo attivo nella scrittura del bilancio: “Nessuno vieta al gruppo di minoranza di fare delle proposte, portarle all’attenzione del sindaco o della giunta o del gruppo di maggioranza. Semplicemente esistono delle regole, per evitare che la Commissione Bilancio diventi un palcoscenico su cui fare gazzarra a beneficio di telecamera o di social, senza effetto di reale utilità per l’andamento della gestione del Comune” si legge nella lettera. “È stata fatta una proposta della minoranza, la maggioranza l’ha fatta propria e l’ha portata al primo consiglio utile, e la Commissione Bilancio ha tutte le possibilità di fare proposte anche con il testo approvato, così come le ha di per sé in generale il gruppo di minoranza. Quindi è totalmente falso che la maggioranza agisca per “impedire ad altri di fare anche semplici proposte””.