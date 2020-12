A Beinette in vigore il "piano neve": tutte le indicazioni per i cittadini

In vigore da ieri, lunedì 1° dicembre, il piano neve del comune di Beinette.

L'amministrazione ricorda a tutti i cittadini che durante le nevicate e nelle 24 ore successive è istituito il divieto di sosta fino al completamento delle operazioni di sgombero neve, nei seguenti tratti stradali: via Vittorio Veneto davanti alla Casa Comunale (ambo i lati) e dal civico 6 al 16 (fronte birreria "Rendez Vous"); nei 4 parcheggi lato scuola elementare e nei due parcheggi sul retro; parcheggi piazzetta in via Giovanni XXIII di fronte alla scuola d'infanzia; parcheggi di fronte al civico 27 di via Giovanni XXIII (fronte distributore dell'acqua); parcheggi in via Emanuele Filiberto di fronte alla farmacia; via XXIV Maggio di fronte ai portici del condominio "I Glicini"; via Roma; piazza Umberto I; via Giovanni Falcone (lato parco giochi "Arianna"); via Mario Rosso - dall'intersezione con via Nallino all'intersezione con via Vittorio Veneto; via Nallino compreso parcheggio a lato del negozio di alimetari "Bertolino"; via Iosina; piazza Peppino Impastato e Vittime della Mafia (lato contro il fabbricato della scuola media); anello del condominio "Il Castello" in via Circonvallazione; Regione Colombero - anello interno e parcheggi di fronte ad esercizi commerciali; anello di Borgo della Pieve.