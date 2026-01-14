Bra, il Comune chiede la disponibilità degli scrutatori in vista del referendum

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per votare il referendum confermativo di modifica della Costituzione in G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025. In vista dell’appuntamento elettorale, si invitano tutti i soggetti attualmente già iscritti all’Albo comunale degli scrutatori a segnalare la propria disponibilità per tale consultazione, compilando l’apposito modulo pubblicato sullo Sportello telematico presente nel sito istituzionale www.comune.bra.cn.it entro venerdì 13 febbraio.
Due le possibilità a disposizione degli utenti: accedere al servizio telematico utilizzando lo Spid o la Carta di identità elettronica e compilare la richiesta on line, oppure scaricare il modulo, compilarlo e inviarlo unitamente alla copia di un documento di identità all’indirizzo PEC comunebra@postecert.it.
Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Elettorale al numero 0172-438287 o alla mail elettorale@comune.bra.cn.it.