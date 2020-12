Neve sulla Granda... qualche scatto dalla città di Cuneo, che si è svegliata di nuovo imbiancata

Ancora neve sulla provincia di Cuneo, in una giornata da allerta gialla in particolare nelle zone di pianura e collinari, dove si attendono circa venti centimetri di accumulo. Per ora non si registrano particolari disagi, anche perché le precipitazioni non sono, al momento, così significative.

Dalle prossime ore è prevista un'intensificazione dei fenomeni, che dovrebbero poi dimunuire nel corso della giornata.

Cuneo si è di nuovo svegliata sotto una sottile coltre di manto bianco. Qualche scatto per i nostri lettori in questo 4 dicembre, in cui si celebra Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco, che oggi celebrano la loro patrona e la festa nazionale del Corpo.