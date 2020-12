Borgo San Dalmazzo non rinucia alla sua manifestazione, parte domani “Aspettando la 452^ edizione della Fiera Fredda"

Partirà da domani, sabato 5 dicembre, “Aspettando la 452^ edizione della Fiera Fredda”.



Borgo San Dalmazzo nonostante un forte ridimensionamento legato alle restrizioni anti-contagio non rinuncia alla sua storica manifestazione.



Si parte alle 14,30 con l’inaugurazione (ristretto agli invitati) presso Palazzo Bertello per poi entrare nel vivo della manifestazione alle 15,30 dalla sede della ditta Astec di Borgo dove si terrà il tavolo di confronto dal titolo “Risvolti della pandemia da Covid sulle produzioni tipiche locali analisi e prospettive”.



L’evento è organizzato dalla comunità Slow Food della Chiocciola di Borgo e Valli e inserito negli eventi di Terra Madre. Interverranno rappresentanti del comune di Borgo, l’Ente Fiera Fredda, Slow Food, Fondazione Crc, la Camera di Commercio di Cuneo, Confartigianato, Confcommercio, Dulcioliva e la Fattoria dell’aglio



Nel corso dell’incontro lo chef Gabriele Vallatti del ristorante Amunse di Borgo San Dalmazzo eseguirà una dimostrazione di come si prepara un piatto di chiocciole con i prodotto del territorio. Modererà l’incontro la giornalista Paola Gula.



Domenica 6 dicembre si parte alle ore 10 con il laboratorio del cioccolato, in collaborazione con Confartigianato Imprese Cuneo, Creatori di Eccellennza Dolci d’autore 2020 e l’azienda Dulcioliva. Durante l’evento si assisteranno a laboratori dal vivo sulla lavorazione di preparazione del cioccolato e del panettone con i pasticceri di Dulcioliva, Ivo Enrici e Diego Siccardi e il pasticcere delle Lanterne Daniel Serale. Ospite d’eccezione il maestro pasticcere Giuseppe Gagliardi.



Durante l’evento interverrà in collegamento Giovanna Chionetti, presidente dell’Associazione Amici del cioccolato.



Alle ore 16 si terrà uno show cooking sempre con la conduzione di Paola Gula tenuto dal ristorante Ligure di Vinadio con Debora e Barbara Soldà che prepareranno il “Cruset” al sugo di lumache e funghi.



Lunedì 7 dicembre alle ore 11 un nuovo show cooking tenuto dal ristorante bar Quaranta di Borgo San Dalmazzo con il cuoco Fabrizio Messineo che preparerà le lumache al verde.



Mentre alle ore 16,30 con la conduzione di Paola Gula la comunità Slow Food della chiocciola di Borgo e Valli presenterà lo show cooking con i cuochi del Consorzio della Chiocciola (Andrea Audisio della Ruota 2 di Andonno, Luca Politano del ristorante Da Politano di Fontanelle e Renzo Spada del ristorante Da Renzo di Aisone). Per l’occasione sarà illustrata la lavorazione della chiocciola e una dimostrazione di come si preparano alcuni piatti tradizionali.



Il giorno dell’Immacolata si aprirà alle 11 con uno showcooking del ristorante Da Politano di Fontanelle con il cuoco Luca Politano che preparerà lumache al porro e nocciola e carciofi e lumache.



Alle ore 16 si prosegue con un nuovo showcooking del ristorante Amunse di Borgo San Dalmazzo con il cuoco Gabriele Vallati che si adopererà per la preparazione delle lumache dorate con blu di mucca e zafferano.



Alle ore 17 si terrà il salotti di chiusura con interventi e saluti da parte del comune di Borgo San Dalmazzo, l’Ente Fiera Fredda, Confartigianato, Consorzio della lumaca di Borgo San Dalmazzo e Pino Oliva per Dulcioliva. Anche qui la conduzione del “salotto” sarà affidata alla giornalista Paola Gula.



In tutti gli apputntamento saranno presenti, personalmente o in collegamento, personaggi della cultura e dello sport legati a Borgo San Dalmazzo per parlare di storia, territorio, prodotti, produttori e curiosità.



Tra i partner dell'evento la Fondazione Crc, Fondazione Crt, Camera di Commercio di Cuneo, Atl del Cuneese, Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca di Boves, Banca di Caraglio, La Favorita, Conad di Borgo, Dulcioliva, It’s Goog, il mulino di Borgo S.D. Cordero, Inaudi Funghi e Astec Fratelli Vercellone di Borgo San Dalmazzo.