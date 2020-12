A Cavallermaggiore, “in viaggio” con le foto della mostra itinerante dell’associazione CQuadro

Il viaggio. E’ il tema della mostra fotografica organizzata dall’associazione CQuadro di Cavallermaggiore e che si farà itinerante per oltre 30 locali della città.

Un concorso pensato nell’anno ormai quasi concluso in occasione della Fiera di San Giorgio e della Festa del Gorgonzola.

“Non potendo organizzare la mostra alla chiesa dei Battuti Bianchi abbiamo deciso, con la collaborazione di 33 commercianti di renderla itinerante per i locali della città” spiega il sindaco Davide Sannazzaro.

Prima classificata del concorso è la fotografia “Profilo etneo” di Chiara Borgaro, “Un bianco e nero semplice ma di grande impatto che ci ritrae con un gioco di luci l’Etna con una prospettiva molto originale” spiega Andrea Bellino, organizzatore della mostra insieme all’associazione CQuadro.

Al secondo posto Maurizio Pelosi con lo scatto “Un’alba diversa”. “Al contrario della prima questa è una foto altamente spettacolare, piena di colori e con una visuale immensa che ti cattura in tutta la sua pienezza” commenta Bellino.

Infine, terza classificata la foto “Spettacolo di luce glaciale” di Alessandra Bogiatto. “Un’immagine mozzafiato di una montagna ad alta quota che sembra farci vivere le emozioni degli scalatori inquadrati da un altro versante”.

Le opere saranno esposte a turno nelle vetrine di bar, ristoranti e altri esercizi commerciali della città.

Le prime 12 foto classificate sono state utilizzate per la realizzazione del tradizionale calendario dell’associazione CQuadro, gratuito e in distribuzione nei locali cittadini.

Le opere di tutti i fotografi partecipanti al concorso e alla mostra potranno essere acquistate e il ricavato sarà devoluto per i buoni spesa per le famiglie in difficoltà.