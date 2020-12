Busca annulla la consueta cerimonia della festa dei diciottenni

“Cara diciottenne e caro diciottenne, è arrivato, o sta per arrivare, anche per te il momento che chiunque di noi ha atteso con entusiasmo e trepidazione: il diciottesimo compleanno.

Purtroppo, a causa della pandemia da Sars-CoV-2 non è stato possibile organizzare la consueta cerimonia in Municipio, ma a nome dell’Amministrazione Comunale desideriamo inviarti un augurio speciale per questa importante occasione”.



Così incomincia la lettera firmata dal sindaco, Marco Gallo e dall’assessora alle Politiche giovanili, Beatrice Aimar, che stanno per ricevere i 68 buschesi che nel 2020 compiono 18 anni. Annullata la consueta cerimonia di consegna della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto Comunale di Busca, si è pensato di raggiungere i giovani in questo modo, allegando alla lettera i QR code della versione digitale della Costituzione dello Statuto.



La lettera continua con un testo che riassume il senso dell’intervento di sindaco e assessora alla cerimonia forzatamente annullata: “Festeggiare questo traguardo significa entrare in un mondo dove sei tu a diventare il protagonista delle tue scelte e delle tue decisioni. - è scritto - È necessario quindi che tu abbia coscienza di essere il primo responsabile delle azioni che compirai, sapendo che vivere all’interno di una società civile comporta, oltre che dei diritti, anche dei doveri.

La maggiore età è un punto di partenza fondamentale nella tua vita di cittadino, avrai importanti responsabilità: fra tutte, la capacità legale di agire e la possibilità di incidere nella vita amministrativa e politica del nostro Paese con il voto. Ma soprattutto è il momento in cui potrai partecipare attivamente, con le tue idee e il tuo entusiasmo, al miglioramento e alla crescita della nostra città.

Busca può vantare una vasta rete di realtà e associazioni che operano nel mondo del volontariato, ausilio imprescindibile per chi amministra una Città in cui l’aspetto sociale è e deve essere una priorità.

Ci auspichiamo che anche tu, insieme ad altri giovani, possa metterti in gioco e dare il tuo prezioso contributo partecipando alle varie iniziative. L’Amministrazione Comunale è a tua disposizione per favorire il tuo coinvolgimento nella vita attiva della nostra comunità. Buon diciottesimo e in bocca al lupo per tutto”.