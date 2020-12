"Grande come sei tu": Alessio Cavallo canta il "Grazie" in musica alla Croce Bianca di Ceva (VIDEO)

Si intitola "Grande come sei tu" ed è il singolo del cebano Alessio Cavallo che oggi vive a Laigueglia, ma che è molto legato alla sua città di orgigine, dedicato all'impegno quotidiano della Croce Bianca di Ceva.

"Un esercito di eroi, proprio come noi, senza superpoteri ma che non si ferma mai", recita il testo interpretato da Cavallo e scritto dal produttore Massimo Spinetti, così viene raccontato in musica l'impegno quotidiano di dipendenti e volontari della Croce Bianca di Ceva.

Un modo diverso di dire grazie, una canzone che profuma di solidarietà e riconoscenza, come spiega il presidente della Croce Bianca Ceva, Filippo Dapino, ideatore dell'iniziativa: "Dopo aver sentito la versione italiana dell'Hallelujah, che anticipava l'uscita del suo nuovo disco, ho contattato Alessio per chiedergli di realizzare una canzone dedicata alla Croce Bianca di Ceva. Quest'anno, prima per le difficoltà legate all'emergenza Covid e poi per l'alluvione, volontari e dipendenti hanno dato il massimo, senza sosta, per aiutare la comunità. Volevo trovare un modo speciale e diverso di dire a tutti Grazie".

Il brano da oggi, giovedì 10 dicembre, è ufficialmente online su YouTube e sulle principali piattaforme digitali, nei prossimi giorni sarà disponibile anche su iTunes e Spotify.

Metà del ricavato delle vendite di “Grande come sei tu” sarà devoluta alla Croce Bianca di Ceva che nell'alluvione dello scorso ottobre ha subito ingenti danni, perdendo buona parte del materiale e delle attrezzature.

"Ho accettato volentieri di interpretare questa canzone" - spiega Alessio Cavallo - "Al momento è disponibile su 18 portali di musica in circa 240 paesi. Il mio appello a tutti è quello di fare più visualizzazioni possibili, in modo da poter incrementare il ricavato da donare alla Croce Bianca di Ceva".

Il cd di Cavallo uscirà a fine febbraio e, anche in questo caso, parte del ricavato delle vendite verrà donato alla Croce Bianca.