Savigliano, la proposta di Occelli (Destra Saviglianese) per i parcheggi in piazza Cavour

Ora che la tettoia di piazza Cavour è stata abbattuta, Maurizio Occelli (Destra Saviglianese) torna sulla questione dei parcheggi, con una nuova proposta per i giorni di mercato.

Con un’interrogazione rivolta al sindaco Giulio Ambroggio , il consigliere di opposizione chiede al primo cittadine se è “ possibile spostare i banchi del mercato di qualche metro verso sud, in modo da liberare la fila di parcheggi a lisca di pesce attualmente occupata dalla seconda fila di banchi ”.

“ Ciò renderebbe possibile avere un maggior numero di posti regolari e ordinati -spiega nel documento il consigliere - proprio nei giorni in cui c’è maggior necessità, e soprattutto migliorerebbe molto la viabilità in quel tratto di piazza ”.

- Atteso l’intervento della ditta per riconvertire i 66 parcheggi a pagamento in strisce bianche

Sul fronte parcheggi, nel frattempo, il Comune è in attesa dell’intervento della ditta che si occupa di tracciare la segnaletica orizzontale per rendere nuovamente bianchi alcuni posteggi in piazza Schiaparelli, corso Marconi e piazza Sperino.