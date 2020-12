Pianfei, "Casa Mosè" da RA a residenza sociale

Non essendo possibile trasformare la struttura in una RSA né mantenerla allo stato attuale, a causa dei costi, "Casa Mosè" diventerà una residenza sociale per anziani autosufficienti.

Ci saranno nove bilocali e sei monolocali con bagno privato. I servizi resteranno all'incirca quelli che la casa Mose offre oggi, ma i costi saranno dimezzati. L'affitto per i bilocali sarà di circa 1350 euro al mese, 1100 per i monolocali e al pian terreno ci sarà una sala comune come spazio sociale per gli anziani.