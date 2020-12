A Chiusa Pesio tornano i "Presepi alla finestra" (FOTO)

Anche quest'anno Chiusa Pesio torna a celebrare il Natale con l'iniziativa "Presepi alla finestra".

Nel 2005, nel "ruset", la parte più antica e storica del paese, dove le finestre sono ben visibili a chi passeggia per strada, Margherita Ramondetti, Laura Dutto e Sergio Marro (che tutti ricordano con profondo affetto, ndr) ebbero un'idea semplice e allo stesso tempo geniale: sfruttare l'altezza ridotta dei davanzali delle loro finestre per condividere con tutta la comunità i loro presepi.

L'iniziativa, molto apprezzata, da allora non si è più fermata, si è allargata anche in altre zone del paese e ha fatto da cornice a molti altri eventi natalizi organizzati nel comune che, ovviamente quest'anno non si terranno a causa dell'emergenza sanitaria.

Il Covid fortunatamente, però, non è riuscito a spegnere l'entusiasmo dei chiusani che l'8 dicembre hanno aperto le tendine delle loro finestre per mostrare le loro creazioni.

"Abbiamo deciso anche quest'anno di riproporre questa iniziativa" - spiega Margherita Ramondetti - "Negli anni i 'presepi alla finestra' sono stati molto apprezzati, quest'anno speriamo che possano dare un messaggio di serenità e speranza a tutti".

I presepi, tutti diversi e particolari, saranno visibili fino all'Epifania e ogni sera verranno illuminati fino a mezzanotte.