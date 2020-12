Priola si prepara al Natale con il "Fiocco della Serenità"

COME FUNZIONA

"Il 2020 è stato un anno particolare: l'anno dei divieti, delle restrizioni, delle paure, delle rinunce". - commentano gli organizzatori - "E' però servito a farci apprezzare il valore delle cose semplici: la famiglia, gli affetti, le amicizie. Non lasciamo che la tristezza ci porti via la magia del Natale, accendiamolo! Addobbiamo le nostre case con un filo di luci, un alberello, o qualcosa di natalizio per dare a tutti, anche se distanti, il senso della comunità. Con il 'fiocco della serenità' vogliamo mandare a tutti un augurio, con la speranza che il 2021 ci permetta di tornare a godere di quelle cose semplici ma grandi che quest'anno abbiamo imparato ad apprezzare".