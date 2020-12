Un messaggio di luce sui balconi, alle finestre e nei cortili: l'appello del sindaco di Vezza d'Alba ai cittadini

In un momento ancora delicato di pandemia dove sono vivamente raccomandate le limitazioni alle visite dei famigliari nei giorni del Natale - ma dove il Covid non ha annullato i veri sentimenti che vivono in ognuno di noi in questo magico periodo - l'Amministrazione comunale di Vezza lancia un appello ai suoi cittadini chiedendo loro di manifestare un segnale di luce e di speranza attraverso l'esposizione esterna di luminarie.