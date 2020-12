Rifreddo si trasforma per il Natale

C’è stato parecchio fermento in questi giorni nel piccolo comune di Rifreddo. Oggetto del via vai di elettricisti e volontari il montaggio delle luminarie natalizie.

Si è così provveduto a sistemare il grande albero in piazza con annessa casetta di Babbo Natale e nuove luminarie all’ingresso del paese. Addobbato il paese il Comune, facendo propria un’idea di lacune mamme tra cui Elisa Nicolino e Giusiano Loredana, ha anche posizionato nella “casetta di Babbo Natale” una bella cassetta rossa in cui i bambini potranno depositare le loro richieste a Santa Claus.

Un’iniziativa che è molto piaciuta e che ha visto anche l’apporto dell’attività Tuttonatura che ha offerto gli addobbi e allestito la stessa.

Le letterine vanno imbucate entro giovedì 17 settembre. Ovviamente l’iniziativa è intrapresa in accordo con Babbo Natale... che nonostante tutti i suoi impegni ha promesso di rispondere a tutti.

“Intendo ringraziare - commenta il Vicesindaco Elia Giordanino - le insegnanti e i bambini delle scuole di Rifreddo per il grande impegno con cui ogni hanno creano dei fantastici addobbi per il nostro grande albero di Natale. Un grande grazie anche a Elisa e Loredana per la bella idea e a Tuttonatura per il suo apporto”.

Una bella iniziativa che sicuramente porterà un po' più di allegria in un momento purtroppo tutt’altro che felice.