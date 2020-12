Il Vallauri di Fossano selezionato per la Maker Faire di Roma

Per il sesto anno consecutivo l'I.S.S. G. Vallauri di Fossano è stato selezionato per Maker Faire Rome, digital edition.



Quest’anno l'istituto fossanese presenterà RaEL, il retrofit della Fiat 600 blu: a distanza di 5 anni dalla prima idea del progetto la collaborazione tra i settori Elettrotecnica e Meccanica ha permesso di ottenere un retrofit funzionante di un’automobile comune.



Il motore termico è stato sostituito con un motore elettrico, alimentato da un pacco batterie, due levette, un pedale per l’acceleratore.



La Maker Faire quest’anno è totalmente online, la piattaforma dedicata consente a tutti di visitare virtualmente i padiglioni e i relativi stand all’interno, entrando in contatto con i progetti in maniera nuova: https://makerfairerome.eu/it/espositori/?edition=2020&exhibit=200096