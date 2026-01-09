Il Comune di Mondovì regala un numero di Topolino a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

“Topolino e Pippo con la testa tra le nuvole”. Questo il titolo di una delle storie apparse sul numero 3659 del magazine Topolino uscito nei giorni scorsi e incentrata sul tema delle mongolfiere, accompagnata da un focus speciale sul Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania conclusosi lo scorso 6 gennaio. La Città di Mondovì, insomma, protagonista sul magazine più amato dai bambini, grazie progetto “Mondovì e il volo dei sogni” ideato e curato da CUADRI ETS, sostenuto dall’Amministrazione comunale, realizzato con il contributo della Fondazione CRC e dell’ATL del Cuneese in collaborazione con l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì.

[Il sindaco Robaldo e l'assessore Bertazzoli]

All’interno del numero consegnato a ciascun alunno, inoltre, un breve saluto da parte dell’Amministrazione stessa: «Un sentito omaggio a tutte le bambine e a tutti i bambini che frequentano il primo e il secondo ciclo di istruzione nella nostra città - il messaggio della Giunta comunale - ma soprattutto un modo per augurare un sereno 2026, ricco di momenti felici e colmo di soddisfazioni. La presenza di Mondovì su uno dei fumetti più amati di sempre, inoltre, rappresenta una straordinaria occasione di promozione territoriale, nonché un importante incentivo per la lettura e la curiosità dei più giovani. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questa iniziativa, pienamente in sintonia con la certificazione di “Comune Amico della Famiglia” ottenuta nei mesi scorsi».

[Assessore Terreno con gli alunni]

[Assessore Botto con i numero 3659 di "Topolino"]