Gli allievi del CPIA espongono alla Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da martedì 20 a sabato 31 gennaio, ospita la mostra Pluralità di sguardi degli allievi del C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Alba.

Le opere esposte sono state realizzate dagli iscritti a "Di-segno e in-segno" e "Dal segno al colore", due corsi pratici di pittura e di disegno per adulti di tutte le età organizzati dal CPIA e condotti dalla professoressa Stefania Vergari.

Ogni creazione nasce da immagini e soggetti comuni, scelti come traccia condivisa. Ciò che colpisce fin dal primo sguardo è la straordinaria varietà delle interpretazioni: ogni corsista ha saputo trasformare il riferimento iniziale in un mondo proprio, unico e irripetibile.

Tra gli elaborati affiora una maturità di sguardo che racconta vite già percorse, sensibilità cresciute nel tempo, mani e menti che non cercano solo la tecnica, ma il modo più autentico di rivelarsi. La scelta dei colori, l’energia del segno, le atmosfere create, diventano indizi di mondi interiori distinti: c’è chi osserva con rigore, chi si affida alle emozioni, chi lascia fluire un gesto libero e chi costruisce con pazienza un equilibrio sottile.

Una traccia condivisa si apre in strade diverse, ognuna guidata da una voce già chiara, da una sensibilità che ha imparato nel tempo a riconoscersi.

La mostra è quindi un viaggio corale in cui lo stesso soggetto si moltiplica in infinite possibilità: tante quante le storie, gli sguardi e le interiorità che abitano chi l’ha realizzato.

Ne emerge una pluralità di linguaggi, che testimonia non solo il percorso individuale di ciascun partecipante, ma anche la ricchezza del dialogo creativo nato all’interno del gruppo.

La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30 e 14-18; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e festivi). Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it