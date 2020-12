Alla Biblioteca di Bra il prestito take away è attivo tutti i giorni

Le limitazioni imposte dalla norme anti-Covid non frenano l’amore dei braidesi per la lettura, né tantomeno il successo del servizio di prestito take away avviato nelle settimane scorse dalla Biblioteca civica “Giovanni Arpino”. Sono infatti tanti gli utenti che hanno deciso di partecipare all’iniziativa ribattezzata “Librando sull'uscio”, al punto che il servizio di prenotazione e consegna dei volumi, prima limitato a due soli pomeriggi, ora viene esteso a tutta la settimana secondo il consueto orario (lunedì 14-18.30, martedì, mercoledì e giovedì 9-12 e 14-18.30, venerdì 9-12 e 14-18 e sabato 9-12.30).



Prendere in prestito un libro è facile: è sufficiente prenotare il testo che si desidera telefonando allo 0172.413049 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.bra.cn.it, con indicazione dei volumi scelti dal corposo catalogo della Biblioteca di Bra consultabile sul sito www.librinlinea.it. Una volta avvenuta la prenotazione del materiale desiderato, gli operatori predisporranno un plico per il ritiro che avverrà nei giorni e nelle ore indicate e con le modalità comunicate al momento della prenotazione. La consegna dei plichi avverrà nel cortile dei locali di via Guala 45.



Peraltro, rimane sempre attivo il prestito digitale dei libri. La Biblioteca braidese, infatti, grazie all’accesso nel sistema MLOL – Media Library on Line, consente di usufruire di oltre 45 mila ebook, 80 mila audiolibri e tantissimi altri contenuti digitali.



Il servizio è gratuito e riservato ai lettori iscritti alla biblioteca di Bra. È sufficiente inoltrare via mail la richiesta di accesso al servizio MLOL indicando nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere le credenziali di accesso, per poi attivare l’iscrizione cliccando sul link inserito nella mail inviata in automatico da MLOL. Sulla home page del sito www.comune.bra.cn.it e nella sezione interna “Biblioteca civica” sono pubblicate le istruzioni per utilizzare il servizio ed effettuare l’accesso.



Si ricorda che è possibile iscriversi alla Biblioteca anche per via telematica compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune di Bra, sezione “Servizi e procedimenti/biblioteca”, e inviandolo via mail a biblioteca@comune.bra.cn.it insieme ad un documento di identità e al codice fiscale. Per i minorenni è necessaria la firma di un genitore o chi ne fa le veci e il documento di identità e il codice fiscale di entrambi.



Maggiori informazioni chiamando il numero 0172.413049 o scrivendo alla mail biblioteca@comune.bra.cn.it.