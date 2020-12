Banda ultralarga, UNCEM dice no ai comuni di serie B: "Open Fiber concluda la rete fino a casa"

"Sono troppi i Comuni italiani in attesa della fibra ottica direttamente fino a casa dei propri cittadini. Anni di ritardo sono evidenti in particolare nei Comuni montani. Non servono altre risorse nella legge di bilancio 2021. Le risorse sono già stanziate e vanno spese. Open Fiber si sarebbe già dovuta occupare di questi Comuni e già avrebbe dovuto realizzare la copertura fino a casa, Ftth, con le risorse economiche messe a disposizione dallo Stato e dagli stessi cittadini italiani per la copertura delle aree bianche cui è obbligata da un bando pubblico. Purtroppo non è stato così".