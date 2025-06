Al via i corsi estivi di FabLab Cuneo

Anche quest'estate, il Fablab Cuneo offre un'opportunità unica per i bambini dai 9 ai 12 anni di immergersi nel mondo della tecnologia, della creatività e dell'innovazione con i suoi corsi estivi!

Cosa impareranno i vostri figli?

Per una settimana intera, dalle 9:00 alle 13:00, i partecipanti saranno coinvolti in laboratori pratici e divertenti:

Disegno e Stampa 3D: Trasformeranno le loro idee digitali in oggetti reali, imparando a disegnare in 3D con TinkerCAD e utilizzando una stampante 3D.

Creazione T-shirt Personalizzate: Impareranno a vettorializzare immagini con InkScape e a usare una vinyl cutter per creare e applicare disegni unici su magliette.

Lampade Luminose Funzionanti: Si cimenteranno nella costruzione di circuiti elettronici per assemblare vere e proprie lampade.

Pupazzi Interattivi (Sew Circuits): Esploreranno i "sew circuits" creando pupazzi che incorporano componenti elettronici e impareranno a realizzare circuiti con un potenziometro.

Mini-Me e Scansione 3D: Scopriranno le tecniche di scansione 3D, digitalizzando il proprio busto per poi trasformarlo in un prodotto stampabile in 3D.

Periodi Disponibili:

Dal 30 giugno al 4 luglio

Dal 7 luglio al 11 luglio

Il costo è di 60 euro a bambino.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per un'estate all'insegna dell'innovazione e della creatività!

Per contatti e iscrizioni:

Alessandro: 3385096839 - segreteria@fablabcuneo.it