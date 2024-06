Esame di Stato 2023-2024, si parte mercoledì 19 giugno con la prima prova scritta

Avranno inizio ufficialmente in tutta Italia il prossimo 19 giugno alle 8.30 gli esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2023-2024. Ovvero l’esame di Maturità, uno dei passaggi più attesi e più temuti dagli studenti di tutto lo Stivale.



Come comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale, in Piemonte sono state costituite in vista del prossimo esame di Maturità 905 commissioni, che si occuperanno di valutare i risultati di 33.253 candidati (di cui 16.618 studenti di licei, 10.975 studenti degli istituti tecnici e 5.660 studenti degli istituti professionali tra nuovo e vecchio ordinamento).



Nel nostro territorio provinciale si parla di 126 commissioni per un totale di 4.699 candidati, di cui 4.648 interni e 51 privatisti: 1.985 sono studenti di licei, 1.655 di istituti tecnici e 1.059 di istituti professionali tra nuovo e vecchio ordinamento.



“Rivolgo un grosso in bocca al lupo e auguro buono studio alle studentesse e agli studenti che devono affrontare le prove del primo e del secondo ciclo di istruzione, ricordando loro le parole di Antoine de Saint-Exupéry ‘Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà’” ha voluto comunicare il direttore generale dell’USR Stefano Suraniti.

Le tre prove d’esame

L’esame di Maturità per l’anno scolastico 2023-2024 si comporrà di tre prove, quattro solo per gli indirizzi EsaBac ed EsaBac techno, e per i licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.



La prima prova, come da tradizione, sarà scritta e in lingua italiana o nella diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento.



La seconda prova che si terrà il giorno successivo, 20 giugno, sarà invece scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo-esecutiva, musicale e coreutica su una o più discipline del corso di studi: nei soli istituti professionali i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto ministeriale del 15 giugno 2022 non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati.



La terza prova sarà il classico colloquio in chiave multi-interdisciplinare per accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti. Per i soli indirizzi EsaBac ed EsaBac techno e per i licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca si prevede una terza prova scritta in programma per martedì 25 giugno alle 8.30.