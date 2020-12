"Un inutile dispendio di risorse. L'amministrazione ascolti i cittadini": Alberto Coggiola dice no al nuovo progetto di restyling di piazza Europa

"Un inutile dispendio di risorse economiche che potrebbero essere investite per riqualificare altre zone comunali, anche nell'Oltregesso e nell'Oltrestura".

Definisce così il consigliere comunale di Cuneo Alberto Coggiola, il nuovo progetto di restyling della superficie - con annessa costruzione di un parcheggio interrato - di piazza Europa, probabilmente l'intervento più discusso dell'intero Piano Periferie.

Il consigliere di Fratelli d'Italia - a cui si è unito nello scorso giugno lasciando il gruppo dei Moderati - ha presentato un'interpellanza che verrà discussa la prossima settimana nel consiglio comunale di dicembre.

L'interpellanza prende le mosse dalle varie prese di posizione contrarie dimostrate nel corso dei mesi dai componenti della Consulta dei quartieri di Cuneo e dalla - lamentata - mancata consultazione della Consulta stessa da parte dell'amministrazione comunale nel tentare la strada del nuovo progetto; per il consigliere, inoltre, è stata trascurata anche l'attività dell'associazione "Di Piazza in Piazza" e i tanti interventi della minoranza susseguitesi nel tempo. L'amministrazione, insomma, sembra ignorare la volontà dei cittadini contrari e Coggiola interpella il sindaco chiedendo se ci fosse la possibilità di abbandonare un "progetto zoppicante su costi e benefici per la città di Cuneo".

Il nuovo progetto di restyling è stato presentato la scorsa settimana in una commissione consiliare specifica. Coggiola aveva già espresso la propria contrarietà al progetto durante il consiglio comunale di novembre con un'altra interpellanza, discussa animatamente dall'assemblea.